أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لوكالة سبوتنيك اليوم الخميس، أن بلاده تريد فتح الحدود مع سوريا، لكن بعد بحث جميع التفاصيل الفنية والاتفاق عليها. وقال الصفدي: ” “نريد أساسًا لفتح الحدود، تعقد اللجنة الفنية الآن اجتماعات للاتفاق على التفاصيل التي بموجبها سيتم فتح الحدود “. وأضاف الصفدي: ” عندما نتفق على التفاصيل، سنمضي قدما”. وأكد الصفدي أن بلاده لم تغلق الحدود منذ البداية.

هذا وكشفت مصادر رسمية أردنية عن عقد لجنة فنية أردنية سورية اجتماعاً في 12 من الشهر الجاري لبحث إمكانية إعادة فتح الحدود الأردنية السورية.

تجدر الإشارة إلى أن الأردن أغلق معبر نصيب – جابر الحدودي في العام 2015 عندما سيطرت الجماعات المسلحة على المعبر. وفي حزيران/ يونيو الماضي بدأ الجيش العربي السوري عملية عسكرية في الجنوب أدت إلى تحريره من الجماعات المسلحة، ومنذ ذلك الحين بدأت تدعو جهات شعبية أردنية إلى إعادة فتح المعبر، لما له من دور في تحريك عجلة الاقتصاد الأردني.

المصدر: سبوتنيك