قتل 7 جنود في القوات المسلحة المالية وسائق، أمس في وسط مالي، بتفجير عبوات محلية الصنع في آليتين عسكريتين، وفق ما افادت وزارة الدفاع المالية اليوم.

وقالت الوزارة في بيان ان “الهجوم الارهابي الجبان” وقع بعد ظهر أمس بين قريتين تقعان بين تمبكتو وموبتي، مطالبة “القوات المسلحة المالية بمواصلة مهمتها لحماية” اراضي البلاد.

ووقع الهجوم على الحدود بين وسط مالي وشمالها، وهما منطقتان لا تزالان تواجهان عنفا متطرفا على رغم تدخل عسكري دولي منذ اكثر من 5 اعوام.

وصباح اليوم، هبط 120 مظليا في الجيش الفرنسي في منطقة ميناكا المضطربة في شمال شرق البلاد، في اطار عملية “برخان” لمكافحة المتطرفين، وفق هيئة اركان الجيوش الفرنسية.

وقال المتحدث باسم هيئة الاركان الكولونيل باتريك ستايغر ل”وكالة الصحافة الفرنسية” ان هذه العملية المجوقلة “تتيح استكمال العديد الموجود في هذه المنطقة” القريبة من حدود النيجر “حيث تنتشر اصلا قوات مالية وقوة من برخان”.

وأضاف: “ندمج قدرات مختلفة لاحداث مفاجأة لدى المجموعات المسلحة الارهابية ولنظهر للسكان اننا نستطيع التدخل سريعا”.

المصدر: وكالات