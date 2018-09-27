أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الخميس أن كيانه مستمر “بشكل سري” في اتصالاته مع روسيا، حتى بعد أسقاط الطائرة الروسية في سوريا، والذي تتهم موسكو تل أبيب بالتسبب فيه، مضيفاً أنه “لا تعنيه تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ترحيبه بقيام دولة فلسطينية، وأن “إسرائيل” مستعدة لفتح معبر القنيطرة مع سوريا.” وقال ليبرمان، خلال جولة بمنطقة الجولان، في تصريحات نقلتها عنه القناة العاشرة الإسرائيلية، “لا نرغب في الدخول في سجال إعلامي مع روسيا. ثمة الكثير من الاتصالات والتنسيق، جميعها عبر قنوات سرية، ومن جانبنا نرى مسؤولية إسقاط الطائرة تقع كاملة على الجيش السوري”، حسب زعمه.

وتتهم روسيا “إسرائيل” بالتسبب في إسقاط طائرة تابعة لها طراز “إيل-20” غربي سوريا منتصف الشهر الجاري. من جانبها، نقلت قناة “آي 24 نيوز” الإسرائيلية تصريحات ليبرمان التي قال فيها إن “إسرائيل مستعدة لإعادة فتح معبر القنيطرة الذي كانت “إسرائيل” قد أغلقته منذ اندلاع الأزمة السورية”، مضيفاً أن “الكرة الآن في الملعب السوري”. وأضاف ليبرمان أنه “من جهتنا، بدأت قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بتسيير دوريات بتنسيق مع الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أننا مستعدون لفتح المعبر كما من قبل”. وتعقيباً على اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن بنتنياهو الأربعاء، على هامش الجمعة العامة للأمم المتحدة، والذي رحب فيه ترامب بـ”فكرة إقامة دولة فلسطينية”، قال ليبرمان إن “الدولة الفلسطينية لا تهمني، ما يهمني أكثر هو الدولة اليهودية، وهنا يوجد الكثير من التحديات أمامنا”، حسب قوله.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية