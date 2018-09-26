إجتماع في المديرية العامة للطيران المدني يترأسه المشنوق بحضور رؤساء اجهزة امن المطار – موقع قناة المنار – لبنان
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September 26 2018 - 16:37
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توقف حركة المغادرين في مطار بيروت الدولي لبعض الوقت بسبب إشكال بين جهازي الامن الداخلي وامن المطار
وزير الداخلية نهاد المشنوق من المطار: سوء تفاهم حصل بين الاجهزة الامنية ادى الى ما ادى اليه في المطار والامر انتهى
الوزير المشنوق ترأس اجتماعاً في المطار يضم رئيس جهاز امن المطار وقائد سرية المطار ورئيس قسم الاستقصاء
مراسلة المنار: سوء التفاهم حصل بعد تواجد عناصر جهاز امن المطار قرب اجهزة التفتيش على خلفية معلومات امنية محددة
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: مواقف الرئيس عون مشرفة ومسؤولة وتعبر عن رؤيته للبنان السيد المستقل
هآرتس: روسيا رفضت استقبال وفد سياسي اسرائيلي بعد اسقاط الطائرة ايل-20
المتحدث باسم الكرملين ينفي مزاعم رفض موسكو استقبال رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو او وزير حربه بعد حادثة ايل20
والاه العبري: امتلاك سوريا منظومة s-300 سيغير التوازن في الشرق الاوسط
رئيس اركان جيش الاحتلال يأمر بفحص تقرير مندوب كفاءة الجنود حول عدم جهوزية جيش العدو للحرب
المصرف المركزي الاوروبي: الولايات المتحدة ستخرج خاسرة من حرب تجارية على نطاق واسع
وزير النفط الايراني: اذا كان ترامب يريد وقف ارتفاع سعر النفط فعليه ان يكف عن التدخل في الشرق الاوسط
وكالة سانا: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل إرهابيين الى نقاط عسكرية في ريف حماة الشمالي
السفير الصيني في دمشق: نحرص على المشاركة في اعادة اعمار سوريا
مراسل المنار: مجموعات من المتطرفين الصهاينة يقتحمون المسجد الاقصى المبارك
قوات العدو الاسرائيلي تعتقل 15 مواطناً من الضفة الغربية فجر الاربعاء بزعم العثور على مسدسين
فصائل المقاومة الفلسطينية: ندعو السلطة لتطبيق قرارات المجلس المركزي بقطع العلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف به
محاكم النظام البحريني تؤجل محاكمة رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان الى 10 تشرين الاول المقبل
مصادر يمنية: عملية مشتركة بين القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ووحدة المدفعية تستهدف تجمعات العدوان في مأرب
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يشنون هجوماً على مواقع لقوى العدوان شرق الدريهمي في الساحل الغربي
مصادر يمنية: الجيش واللجان الشعبية يصدون تقدماً للجيش السعودي في صحراء الاجاشر قبالة نجران
وسائل اعلام سعودية: القوات الامنية السعودية تطلق النار في حي الشويكة بالقطيف وانباء عن سماع صوت انفجارات
إجتماع في المديرية العامة للطيران المدني يترأسه المشنوق بحضور رؤساء اجهزة امن المطار
منذ 1 ساعة
26 September، 2018
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