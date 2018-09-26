قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني إن “المغرب يدعم كافة مبادرات الأمم المتحدة في مجال حفظ وبناء السلام وتحديث آليات عمل المنظمة وتحقيق التنمية المستدامة”.

وأضاف العثماني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء ان “الذكرى 70 لإرسال أول بعثة أممية لحفظ السلام تشكل مناسبة لاستحضار محورية الأمم المتحدة لحفظ السلام القائمة على أسس الحل السلمية للنزاعات الدولية والإقليمية واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية واستقلالها السياسي”.

واشار العثماني الى ان “المغرب قدم الأجندة الأفريقية للهجرة التي تم اعتمادها في القمة الأفريقية 31 في أديس ابابا بداية العام الجاري”، وأوضح ان” المفاوضات الأخيرة مكنت من صياغة توافق دولي حول ميثاق عالمي للهجرة الآمنة والمنظمة سيتم اعتماده خلال الاجتماع الرفيع المستوى في مراكش في 10 و11 ديسمبر/ايلول القادم والذي سيشكل لحظة تحول تاريخية في التعاطي مع قضية الهجرة”.

المصدر: سبوتنبك