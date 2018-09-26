اعتبر سفير الجامعة العربية في موسكو، جابر حبيب جابر، أن توريد منظومات “إس-300” الروسية لدمشق سيعود بالنفع على العالم العربي إذا كان ذلك سيدعم توازن القوى بين سوريا والكيان الإسرائيلي.

وفي حديث لـ”سبوتنيك”، اليوم الثلاثاء، قال جابر “إذا كانت “إس-300″ ستستخدم لدعم التوازن بين سوريا وإسرائيل فإن هذا سيكون أفضل للعالم العربي… الدول العربية بحاجة لأسلحة متطورة للدفاع عن أمنها وهذا سيثبت أن روسيا مصدر موثوق للعالم العربي”.

وشدد السفير على أن أغلب الدول العربية تؤمن بحتمية تسوية سياسية للنزاع في سوريا، مؤكدا دعم الجامعة العربية لجميع القوى “التي تقاتل الإرهاب في سوريا، ودفع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للنزاع وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2254”.

المصدر: وكالة سبوتنيك