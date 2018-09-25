بحثت أذربيجان وإيران التعاون العسكري وقضايا الأمن الإقليمي،وقال المكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الثلاثاء، لوكالة “سبوتنيك”: “في إطار فعاليات معرض الدفاع الدولي “اديكس-2018″ التي تجري في مركز باكو للمعارض، التقى وزير الدفاع الأذربيجاني، الفريق أول زاكير غسانوف مع وفد برئاسة نائب وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية لشؤون الصناعة والبحوث رضا مظفري نيا”.

وجرى خلال اللقاء جرى تبادل موسع للآراء حول شؤون الأمن الإقليمي، آفاق تعزيز التعاون في المجالات العسكري، العسكري التقني، العسكري الطبي والعسكري التعليمي، وأيضاً حول تنظيم الزيارات المتبادلة لمجموعات الخبراء، وأيضاً القضايا ذات الاهتمام المشترك.

المصدر: سبوتنيك