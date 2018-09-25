اكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال في لبنان يعقوب الصراف ان “الجيش اللبناني يقدم على الدوام أنبل التضحيات وأعظمها دفاعا عن الوطن والاستقرار والامن والعدالة”.

وأعرب الصراف في حديث له الثلاثاء “عن حزنه إزاء استشهاد الرقيب قاسم محمد وهبي اثر تعرض دورية من مديرية المخابرات لاطلاق نار اثناء قيامها بمهامها في جرود الهرمل”.

وشدد الصراف على ان “هذه التضحيات لن تذهب سدى”، واكد ان “الجيش الذي يحظى بالتفاف كل الشعب اللبناني حوله سيضرب بيد من حديد اي عدو او مخل بالامن او مجرم”.

ونوه الصراف “بجهود المؤسسة العسكرية المستمرة للحفاظ على الاستقرار والامن”، متمنيا “للجرحى الشفاء العاجل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام