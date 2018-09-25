منعت قوات الامن الجزائرية الاثنين آلاف المتظاهرين من العسكريين السابقين من الوصول الى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، واغلقت جميع الطرق المؤدية اليها، بحسب وسائل اعلام.

وانتشر الاف من رجال الشرطة والدرك منذ السبت في المحاور الكبرى المؤدية الى العاصمة الجزائرية، وكذلك في محطات القطار والحافلات، لمنع المتظاهرين من الوصول الى وسط المدينة.

وبحسب صحيفة “الخبر” فان مفاوضات جرت ليل الاحد الاثنين بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني باءت بالفشل.

وقالت الصحيفة ان المفاوضات مع المعتصمين “فشلت في فض اعتصامهم الذي دخل يومه الخامس، في ظل تمسك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان بدون أي مواجهات”.

وقرر المتظاهرون الاعتصام في منطقة “الحوش المخفي” في ولاية بومرداس شرق العاصمة، ما تسبب باشتباكهم مرارا مع قوات الدرك التي اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم بحسب شهادات ومشاهد فيديو لمتظاهرين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل اختناق مروري كبير بسبب حواجز نصبتها قوات الامن على الطريق السريع الرابط بين شرق الجزائر وعاصمتها لمنع تسلل المتظاهرين عبر وسائل النقل.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية