الامام الخامنئي: من يقف وراء الاعتداء في الاهواز هم من انقذتهم اميركا من ورطتهم في سوريا والعراق – موقع قناة المنار – لبنان
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September 24 2018 - 17:51
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تشييع رسمي وشعبي حاشد لشهداء الإعتداء الإرهابي على العرض العسكري في الأهواز جنوب غرب إيران
الامام السيد علي الخامنئي: ايران ستعاقب بشدة من يقفون وراء الاعتداء الارهابي في الاهواز
الامام الخامنئي: من يقف وراء الاعتداء في الاهواز هم من انقذتهم اميركا في سوريا والعراق وتمولهم السعودية والامارات
الامام الخامنئي: الاعتداء الارهابي في الاهواز اظهر ان لدى الشعب الايراني الكثير من الاعداء
الرئيس الروسي يطلع نظيره السوري على تدابير الرد الروسي على تحطم "إيل-20" وقراره تسليم دمشق منظومات "إس-300"
الرئيسان الروسي والسوري يبحثان هاتفياً التقدم في العملية السلمية في سوريا في جزئية تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يعلن عن اتخاذ موسكو إجراءات لمنع أي هجوم عسكري خارجي على سوريا من البحر المتوسط
الرئيس التركي يأسف في مقال بصحيفة روسية لاستمرار الدعم الأميركي الكبير للوحدات الكردية خصوصاً خلال الفترة الأخيرة
رجب طيب أردوغان: سنعمل مع روسيا على تحديد الجماعات المتطرفة في ادلب والعمل على إيقاف أنشطتها في هذه المنطقة
المندوب السوري لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: دفاع بعض الدول عن الاحتلال الإسرائيلي يضعها في مصاف الشريك في الانتهاكات
حسام الدين آلا: الاعتداءات الإسرائيلية على المرافق المدنية بسوريا مؤشر على الانتقال لمرحلة جديدة من ممارسة إرهاب الدولة
وزير الخارجية السوري وليد المعلم يقود وفد بلاده للمشاركة باجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك
الرئيس اللبناني: قاعدة حزب الله الشعبية اكثر من ثلث الشعب وللأسف فإن بعض الرأي العام الأجنبي مصمم على جعله عدواً
الرئيس عون: أطراف تفتش عن تصفية حساباتها السياسية مع حزب الله بعدما فشلت في تصفية حساباتها العسكرية معه
وفد من حزب الله برئاسة مسؤول العلاقات الدولية يقدم التعازي بضحايا الطائرة "ايل 20" الى السفير الروسي في بيروت
مصادر يمنية: تحالف العدوان يزيد من تفاقم الوضع الانساني في محافظة الحديدة في ظل التصعيد العسكري والإجرامي
المصادر: العدوان يهدف من خلال غاراته المكثفة في الحديدة إلى إجبار السكان على النزوح أو عزلهم وحصارهم داخل قراهم
مصادر بحرينية: تفشي الأمراض الجلدية في سجن جو المركزي بسبب ظروف السجن غير الملائمة
المصادر: إنقطاع متكرر للمياه في سجن جو المركزي في البحرين بالإضافة إلى فيضان مياه الصرف الصحي داخل حمامات غرف المعتقلين
قوات الإحتلال الإسرائيلي تطلق النار على سفن كسر الحصار المشاركة في المسير البحري التاسع عند شاطئ شمال غزة
قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار تجاه المتظاهرين شرق مخيم البريج وسط غزة وعند الحدود الشمالية للقطاع
المتحدث بإسم حماس عبد اللطيف القانوع: واهم من يراهن على تراجع الجماهير التي تزحف نحو الحدود البرية والبحرية لغزة
القانوع: الشعب الفلسطيني مستعد لمواجهة الإحتلال الصهيوني بكل الأدوات وفي مختلف الأوقات والمواسم حتى تحقيق أهدافه
آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان الشهيد عماد داود اشتيوي الذي استشهد الاحد برصاص الاحتلال في منطقة ملكة شرق غزة
رئيس البرلمان العراقي يزور مدينة النجف الأشرف: المحافظات تعاني من قلة التخصيصات بسبب الحرب ضد داعش وانخفاض أسعار النفط
القضاء العراقي يحكم بإعدام اثنين من داعش لإقدامهم على قتل 12 شخصاً في منطقتي عنة والجزيرة التابعتين لمحافظة الأنبار
القوات العراقية تقبض على 8 من داعش في الموصل كانوا يعملون في "ديوان الجند" و"الحسبة" وعلى خلفية ارتكابهم جرائم إرهابية
قائد عمليات الحشد الشعبي غرب الأنبار يعلن عن استهداف قوات التحالف الدولي إحدى مقرات الحشد في القائم بـ 8 قذائف مدفعية
القضاء المصري يحكم بالإعدام على 20 متهماً بقضية "مذبحة كرداسة" وبالمؤبد على 80 والسجن المشدد على 34 متهماً
السلطات التركية تامر باعتقال 61 عسكريا من القوات البحرية والبرية بينهم ضباط كبار للاشتباه بصلتهم بالمعارض فتح الله غولن
الرئيس الأميركي يقول إن لقاءه الجديد مع الزعيم الكوري كيم جونغ أون قد يعقد في وقت قريب
الامام الخامنئي: من يقف وراء الاعتداء في الاهواز هم من انقذتهم اميركا من ورطتهم في سوريا والعراق
منذ 2 ساعة
24 September، 2018
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ترامب: لقائي مع كيم جونغ أون قد يعقد في وقت قريب
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