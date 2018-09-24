دمشق وريفها:

-أعلن مصدر عسكري أن وحدات الهندسة في الجيش السوري ستقوم اليوم 24/9/2018 بإجراء تفجيرات في منطقة القابون شرق دمشق بين الساعة 10.00 والساعة 12.00 ظهراً.

دير الزور وريفها:

ـ قتل مسلحان من “قسد” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، في قرية الحوايج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قتل مسلح من “قسد” واصيب اخرون، إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليهم، في قرية البحرة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، يوم أمس.

الحسكة وريفها:

ـ أصيب أحد مسلحي “قسد” إثر إطلاق النار عليه من قبل مسلحي داعش، في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، يوم أمس.

حلب وريفها:

ـ قتل أحد مسلحي ما تسمى “الشرطة الحرة” التابعة لـ “الجيش الحر”، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في بلدة أخترين بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

المصدر: الاعلام الحربي