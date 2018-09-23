اعلنت الشرطة البريطانية انها اعتقلت رجلا مسلحا بمسدس من نوع “تايزر” الاحد عند مدخل الزوار المؤدي الى قصر باكنغهام مقر الملكة اليزابيث الثانية في لندن.

وقالت سكتلنديارد في بيان ان الشرطة احتجزت الرجل البالغ من العمر 38 عاما في البداية قبل أن تعتقله عند الساعة الاولى بعد الظهر (12.00 ت غ).

وقال متحدث باسم الشرطة ان هذا الحادث “بطبيعته ليس ارهابيا. انه حادث معزول”. وبقي الرجل قيد الاحتجاز عصر اليوم.

في حزيران/يونيو، بدأت محاكمة رجل بتهمة “الاستعداد لعمل إرهابي” لدى محاولته في آب/أغسطس 2017 مهاجمة رجال شرطة بسيف أمام قصر باكنغهام قائلا ان الملكة “عدوة الله”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية