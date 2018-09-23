سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ هجوماً بطائرة “قاصف1” على مقر قيادي مستحدث للعدوان بالساحل الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2018 - 13:35
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سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ هجوماً بطائرة “قاصف1” على مقر قيادي مستحدث للعدوان بالساحل الغربي
منذ 1 ساعة
23 September، 2018
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