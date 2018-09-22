تظاهر المئات السبت في شوارع العاصمة البرتغالية لشبونة احتجاجا على ارتفاع أسعار الإيجارات الناجم بخاصة عن ازدياد عدد المساكن المخصصة للإقامة السياحية القصيرة الأمد.

ورفع المتظاهرون في وسط العاصمة البرتغالية لافتات كتب عليها “فرملوا ارتفاع الإيجارات أوقفوا الطرد” و”هناك ما يكفي من المساكن السياحية”.

وشهدت بورتو(كبرى مدن شمال البلاد) تظاهرة مشابهة لكن المشاركة اقتصرت على العشرات، بحسب وكالة لوزا البرتغالية.

وقالت مصادر محلية إن “الأشخاص باتوا يدركون أكثر فأكثر خطورة المشكلة لكن تغيير المعطيات يتطلب تدابير سياسية”.

واضافت المصادر ان “المضاربة العقارية تؤدي إلى طرد الناس من وسط المدينة”، وشددت على أن “السكن هو من الأساسيات ويجب ألا يتحول إلى سلعة تجارية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية