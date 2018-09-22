الخارجية السورية: سورية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2018 - 15:10
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ايران: 29 شهيدا و60 جريحا في الهجوم الارهابي الذي استهدف عرضا عسكريا في محافظة الأهواز غربي البلاد
وسائل اعلام ايرانية: مسلحون تسللوا عبر حديقة خلف منطقة العرض العسكري واطلقوا النار على المنصة
المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية: مقتل 4 من المسلحين المهاجمين
ممثل مدينة الأهواز في مجلس خبراء القيادة آية الله حيدري: المسلحون خططوا لقتل كبار المسؤولين في المنصة لكنهم فشلوا
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: نحمل داعمي الارهاب في المنطقة وعلى رأسهم واشنطن مسؤولية اعتداء الأهواز
ظريف: طهران سترد على هجوم الاهواز الارهابي بشكل سريع وحازم لحماية مواطنيها
الرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني خلال العرض العسكري في طهران: ترامب سيندم على إلغائه الاتفاق النووي
الرئيس روحاني: ايران لن تتخلى عن سلاحها الدفاعي وستزيد قدراتها الدفاعية
وفاة طفل وانقاذ 30 نازحا سوريا من الغرق مقابل شاطىء عكار كانوا يحاولون مغادرة لبنان بطريقة غير شرعية
وزارة الصحة بغزة: شهيد و312 إصابة بينها 54 بالرصاص الحي جراء اعتداءات جنود الاحتلال على مسيرات العودة على حدود القطاع
فلسطين المحتلة: حالات اختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال جنوب جنين ونابلس
قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة مداهمات واعتقالات في عددٍ من مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين
المكتب السياسي لأنصار الله: ثورة 21 سبتمبر مستمرة والمؤامرات وجرائم العدوان بحق الشعب اليمني لن تزيدها إلا قوة
مصادر يمنية: مقتل وجرح عسكريين سعوديين إثر تفجير آليتهم بعبوة ناسفة في جبل قيس بجيزان جنوب السعودية
الجيش اليمني واللجان الشعبية يقتحمون موقع الأخاديد التابع لتنظيم "داعش" في قيفة بالبيضاء ومصرع 4 من الارهابيين
الأمم المتحدة: 8 ملايين يمني لا يعرفون متى سيتناولون وجبتهم الغذائية التالية
العراق: عملية عسكرية واسعة للقوات العراقية في صحراء الأنبار ونينوى وصلاح الدين باتجاه الحدود العراقية ـ السورية
الداخلية البحرينية تستدعي مواطنين للتحقيق على خلفية مشاركتهم في إحياء مراسم العاشر من المحرم
الخارجية السورية: سورية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف العرض العسكري في مدينة الأهواز الإيرانية
منذ 43 mins
22 September، 2018
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