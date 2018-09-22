أثار إعصار ضرب منطقة أوتاوا الكندية مساء الجمعة حالا من الهلع وألحق أضرارا بعشرات المنازل والمباني وأدى إلى انقلاب سيارات

حارما 130 ألف شخص من الكهرباء.

وأكثر المناطق تضررا هي غاتينو في شمال العاصمة أوتاوا، وبحسب تقديرات الأرصاد الجوية، فإن رياحا سرعتها حوالى 200 كيلومتر في الساعة ألحقت أضرارا بعشرات المنازل وفقا لصور منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما انقلبت سيارات أو تضررت بسبب الحطام، واقتلعت أشجار.

ووفقا لشركة الكهرباء “هيدرو كيبيك”، كان هناك أكثر من 130 ألف شخص في منطقة أوتاوا بلا كهرباء ليل الجمعة.

وأظهر شريط فيديو التقطه أحد سكان غاتينو حطاما يحوم في الهواء في وسط المباني.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية