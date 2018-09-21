أشادت حركة “الجهاد الإسلامي” في فلسطين بالزحف الجماهيري الكبير الذي شارك في فعاليات “جمعة كسر الحصار” بمخيمات العودة في كافة محافظات قطاع غزة.

وأعرب القيادي بالحركة وعضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار محمد الحرازين عن “تقديرهم واعتزازهم بهذا الزخم الجماهيري الحاشد بالآلاف والذي يؤكد مجددا انحياز شعبنا وتخندقه في ميدان المواجهة وتحدي عدوان الاحتلال”.

وشدد الحرازين على أن “التاريخ لن يرحم من قصّر أو تهاون أو تقاعس عن أداء واجب الإسناد الإنساني والأخلاقي والشرعي لشعبنا في كافة أماكن تواجده وتحديدا في غزة المحاصرة”.

المصدر: فلسطين اليوم