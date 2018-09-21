تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الجمعة، من تطهير عدة مواقع كان يتمركز فيها العدوان السعودي – الاميركي في جبهة قانية بالبيضاء.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن الجيش اليمني واللجان الشعبي نفذوا عملية هجومية على مواقع العدوان في جبهة قانية ترافقت مع قصف صاروخي ومدفعي وعمليات لوحدة القناصة وضد الدروع وأدت العملية إلى تطهير 5 تباب تدمير دبابة و5 آليات عسكرية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المنافقين واغتنام أسلحة متنوعة.

وأضاف المصدر أن العدو حاول استعادة المواقع مسنودا بغارات من طيران العدوان لكن دون جدوى.

وكان الجيش واللجان الشعبية قد تمكنوا يوم أمس من تطهير عدد من المواقع في جبهة قانية بالبيضاء.

المصدر: المسيرة نت