يستعد الفِلَسطينيونَ في قطاعِ غزة للمشاركةِ عصرَ اليومِ بفعاليةٍ جديدةٍ من مسيراتِ العودة تحتَ ” جُمُعَةِ كسرِ الحِصار”، وأكدتِ الهيئةُ الوطنيةُ العليا لمسيراتِ العودة أنَ الشعبَ الفِلَسطينيَ يَضرِبُ للأمةِ جمعاءَ مثلاً في البطولةِ والصمودِ أمامَ ‏أكبرِ أعداءِ البشرية الذين يُهيمِنونَ على الشعوبِ المغلوبةِ والمستضعَفَة.

ومن جهتِها اعتبرت حركةُ حماس أن مسيراتِ العودة مستمرةٌ حتى تحقيقِ أهدافِها ولن يكونَ هناكَ أيُ تنازلٍ أو تهاونٍ في بنودِ كسرِ الحصار.

بدورِها، قالت حركةُ الجهادِ الاسلامي إنَ حجمَ المشاركةِ الشعبية في مسيراتِ العودة يوصِلُ رسالةً واضحةً للعالمِ أجمع أنَ الشعبَ الفِلَسطينيَ مصممٌ على انتزاعِ حقهِ في الحياةِ فوقَ أرضه.

وتوافَدَ المئاتُ من المواطنينَ والمتضامنينَ إلى الخانِ الأحمر في الضفةِ الغربيةِ المحتلة للمشاركةِ في الاعتصامِ واداء صلاةِ الجمعة. وحشدَ جيشُ الاحتلالِ قواته على مدخلِ القرية ومنَعَ عددا من المتضامنينَ من الوصولِ الى خيمةِ الاعتصامِ الذي بدأ منذُ أكثرَ من أسبوعينِ احتجاجًا على قرارِ ما تُسمى “المحكمةَ العليا” بهدمِ القريةِ وتهجيرِ سكّانِها.

المصدر: قناة المنار