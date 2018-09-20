أعلن قائد فوج خفر الحدود في منطقة ميرجاوة شرق سيستان وبلوجستان (جنوب شرق ايران)، ان قوات خفر الحدود تصدت لمحاولة تسلل اعضاء جماعة ارهابية في إطار تهريب المخدرات وأجبرتهم على الفرار.

وقال العقيد ابراهيم جنتي إن “قوات خفر الحدود المنتشرة ضمن دوريات في منطقة ريغ ملك التابعة لقضاء ميرجاوة، ومن خلال رصدها الدقيق للحدود والعمليات الاستخباراتية، مع عدد من أعضاء الجماعات الارهابيين الذين حاولوا التغلغل الى الاراضي الايرانية في إطار تهريب المخدرات”.

وأضاف ان “حرس الحدود المنتشرين في فوج قوات الحدود بمنطقة ميرجاوة، سلبوا في هذه الاشتباكات زمام المبادرة من المعتدين والعناصر العميلة التابعة للجماعات الارهابية”، وتابع إنه “عندما عجز المعتدون عن مواجهة قوات حرس الحدود الايرانية، لاذوا بالفرار الى عمق اراضي الدولة المجاورة”. وأعلن أنه تم خلال هذه الاشتباكات كشف وضبط شحنة من المخدرات تزن 150 كيلوغراما.

المصدر: وكالة أنباء فارس