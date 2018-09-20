دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي، في معرض تعليقه على نتائج أعمال القمة الثالثة بين الكوريتين، اليوم الخميس ، إلى عدم تفويت الفرصة النادرة ألتي تم التوصل إليها لإحلال السلام في شبه الجزيرة الكورية.

وقال وانغ متحدثا بعرض لمقاطعة شاندونغ في وزارة الخارجية: ” يصادف هذا العام الذكرى الخامسة والستين لتوقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، السلام حل متأخرا ، ولا ينبغي لأحد أن يسمح لهذه الفرصة النادرة لإعادة السلام ان تضيع مرة أخرى”.

ووصف الوزير الصيني توقيع البيان المشترك بين قادة الكوريتين، بالـ” خبر السار” ، مشيرا إلى أن هذه فرحة لجميع سكان شبه الجزيرة وتطلعات شعوب جميع البلدان، بما في ذلك الصين.

واكد وانغ “ان الصين تهنئ بحرارة توقيع البيان المشترك وتعرب عن دعمها القوى”.

المصدر: سبوتنيك