رحبت الولايات المتحدة الاربعاء ب”الالتزامات المهمة” التي اتخذتها كوريا الشمالية خلال القمة بين الكوريتين التي انعقدت في بيونغ يانغ. وأعربت عن استعدادها للدخول “على الفور” في مفاوضات مع كوريا الشمالية.

وجاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو “أن الولايات المتحدة تهنئ الرئيس مون جاي-إن والزعيم كيم جونغ-أون على نجاح قمتهما في بيونغ يانغ” مشيدا ب”إعادة تأكيد” الزعيمين التزامهما “نزع السلاح النووي بالكامل من شبه الجزيرة الكورية”.

وحرص بومبيو على الإشادة بقرار كوريا الشمالية “استكمال تفكيك موقع تونغشانغ-ري” المخصص لاجراء تجارب صاروخية “بحضور مراقبين أجانب ودوليين”.

كما أشاد بومبيو بالاقتراح القاضي ب”الاستكمال الكامل لتفكيك المنشآت في يونغبيون بحضور مفتشين أميركيين وآخرين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وتابع الوزير الاميركي “استنادا الى هذه الالتزامات المهمة التي تعتبر خطوات نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل ويمكن التحقق منه” فإن الولايات المتحدة “ستكون عندها مستعدة لاستئناف المفاوضات على الفور لتغيير العلاقات بين البلدين”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية