وجه الرئيس السوري بشار الأسد اليوم برقية تعزية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب فيها عن التعازي بالعسكريين الروس في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية في البحر المتوسط مؤكدا أن هذه الحادثة هي نتيجة الصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة.

وجاء في نص البرقية: أتوجه باسمي وباسم الشعب السوري اليكم وإلى الشعب الروسي الصديق بأحر التعازي في حادثة سقوط الطائرة العسكرية الروسية من طراز ايل20 في مياه البحر المتوسط ما أدى إلى استشهاد العسكريين الروس الأبطال الذين كانوا يقومون بمهامهم النبيلة مع رفاقهم في القوات العسكرية الروسية في مكافحة الإرهاب في سورية.

وأضافت البرقية: إن هذه الحادثة المؤسفة هي نتيجة للصلف والعربدة الإسرائيلية المعهودة والتي دائما ما تستخدم أقذر الوسائل لتحقيق أهدافها الدنيئة وتنفيذ عدوانها في منطقتنا.

وتابعت البرقية: نحن على أتم الثقة أن مثل هذه الأحداث المفجعة لن تثنيكم وتثنينا عن مواصلة مكافحة الإرهاب الذي تمتزج في سبيله دماء عسكريينا وعسكرييكم الأبطال وآخرهم شهداء طائرة ايل20.

المصدر: سانا