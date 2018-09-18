اتهم الرئيس الاميركي دونالد ترامب الثلاثاء الصين “بمحاولة التأثير” على الانتخابات الاميركية عبر عقوبات تجارية وذلك بعد إعلان بكين عن “ردود” على الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن الاثنين، في تصعيد جديد للحرب التجارية.

وكتب ترامب في تغريدة “لقد قالت الصين علنا إنها تحاول التأثير على انتخاباتنا وتغييرها عبر مهاجمة مزراعينا ومربي الماشية لدينا وعمال صناعاتنا لأنهم موالون لي”، ويأتي ذلك غداة تنفيذ تهديده بفرض ضرائب على واردات صينية اضافية بقيمة 200 مليار دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية