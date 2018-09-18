أعلنت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن الصين ردا على الرسوم الأميركية على السلع الصينية، تعتزم ابتداء من 24 أيلول/سبتمبر، فرض رسوم على أكثر من 5200 سلعة أميركية تقدر قيمتها بأكثر من 60 مليار دولار.

وجاء في بيان الوزارة الصينية: “وفقا لقانون التجارة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية، واللوائح المتعلقة بالواجبات الجمركية على سلع الاستيراد والتصدير وغيرها من القوانين التشريعية ومبادئ القانون الدولي، قررت لجنة الجمارك في مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية فرض رسوم متزايدة بنسبة 10 بالمئة و 5 بالمئة على واردات 5207 سلعة أميركية بحوالي 60 مليار دولار”.

المصدر: سبوتنيك