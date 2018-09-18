نظم أبناء مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة اليمنية وقفة مسلحة غاضبة للتنديد بجرائم العدوان السعودي الاميركي على اليمن واستهدافه المباشر والمتواصل لمنازل المواطنين الابرياء في تهامة الحديدة ومديرياتها.

واستنكر المشاركون في الوقفة الصمت العالمي إزاء هذه الجرائم محملين المنظمات الدولية والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة بحق الأبرياء اليمنيين.

وطالب المشاركون بمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم وتقديمهم للمحاكم الدولية لينالوا الجزاء العادل عن ما اقترفوه من مجازر وتنكيل بأبناء الشعب اليمني.

وأعلن المشاركون في الوقفة النفير العام الى الجبهات، وتوعدوا قوى العدوان بالصمود في مواجهته حتى يتم دحره من كل شبرا من ارض الوطن.

المصدر: موقع انصار الله