أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإثنين فرض رسوم جمركية جديدة نسبتها 10% على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، مهددا بفرض رسوم إضافية على واردات صينية أخرى قيمتها 267 مليار دولار إذا ما ردت بكين على هذه الرزمة الجديدة من الرسوم.

وقال ترامب في بيان وزعه البيت الأبيض إن “الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ في 24 أيلول/سبتمبر وتبلغ 10% لغاية نهاية العام، اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير سترفع هذه الرسوم الجمركية إلى 25%”.

وأضاف “إذا أخذت الصين إجراءات انتقامية ضد زراعاتنا أو صناعات أخرى، عندها سنقوم في الحال بتفعيل المرحلة الثالثة أي فرض رسوم جمركية على ما قيمته 267 مليار دولار من الواردات الإضافية”.

وطالب ترامب في الوقت نفسه بكين بتغيير “ممارساتها التجارية غير العادلة”. وقال إنه “طوال أشهر، حثثنا الصين على تغيير هذه الممارسات غير العادلة ومعاملة الشركات الأميركية معاملة عادلة ومتبادلة، ولكن، حتى الآن، لا تزال

الصين غير راغبة في تغيير ممارساتها” التي تشكل “تهديدا خطرا لصحة وازدهار اقتصاد الولايات المتحدة على المدى الطويل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية