استشهد شابان فلسطينيان جراء قصف إسرائيلي، منتصف الليلة، قرب السياج الأمني شرقي بلدة القرارة، شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “طائرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من الشبان قرب السياج الأمني”، بزعم أنهم كانوا يحاولون وضع جسم مشبوه.

وعثرت طواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، على جثماني شهيدين قرب السياج شرقي بلدة القرارة استهدفتهما طائرات الاحتلال الليلة.

وفي ذات السياق، أطلقت قوات الاحتلال نيرانها وقنابل الغاز والإنارة بكثافة هذه الليلة تجاه المتظاهرين شرق رفح وفي بلدة خزاعة شرق خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وتشهد حدود قطاع غزة منذ عدة أيام مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، جراء قمع الاحتلال نشاطات احتجاجية يقوم بها شبان ليلا في إطار ما أطلق عليه “وحدة الإرباك الليلي”.

المصدر: فلسطين اليوم