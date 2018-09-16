أشادت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الأحد، بالعملية البطولية التي استهدفت الإرهاب الاستيطاني في بيت لحم. وقالت الحركة في بيان صحفي “إنَّ هذه العملية هي رد فعل طبيعي على ما يرتكبه الاٍرهاب الصهيوني من عدوان وجرائم بحق شعبنا وارضنا ومقدساتنا”. ودعت الحركة أهالي الضفة المحتلة لمواجهة شاملة مع الاحتلال وتصعيد العمليات العسكرية ضد المستوطنين.

وقتل إسرائيلي صباح اليوم الأحد إثر تعرضه للطعن من فلسطيني على مدخل إحدى المجمعات التجارية للمستوطنين ببيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت القناة “العاشرة” العبرية أن إسرائيلياً قتل بعد إصابته بجراح خطيرة بالعملية التي وقعت على مدخل مجمع “رامي ليفي” القريب من مفرق مستوطنة “غوش عتصيون” المقامة على أراضي المواطنين جنوبي بيت لحم.

المصدر: فلسطين اليوم