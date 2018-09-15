نفذ الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم السبت، عمليتين هجوميتين على مواقع لمرتزقة العدوان الأمريكي السعودي بمحافظة تعز وجبهة نهم.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش واللجان الشعبية نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في جبهة تبيشعة بحمير بمديرية مقبنة بتعز، ما أسفر عن مصرع وإصابة العشرات منهم.

وأضاف المصدر أن الجيش اليمني واللجان الشعبية هاجموا مواقع العدوان في التباب السود بحريب في نهم، ومصرع وإصابة أعداد منهم.وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان دكت تحصينات العدوان في عصيفرة بتعز، وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

المصدر: موقع انصار الله