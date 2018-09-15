أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تدرس إمكانية إصدار إعفاءات من “العقوبات” على إيران، وعلى أي بلد أو شركة تواصل التعامل معها بعد 4 نوفمبر

لكن بومبيو بقي في الوقت نفسه على موقف إدارة الرئيس دونالد ترامب الحازم حيال طهران ، واكد خلال مؤتمر صحافي على أن هناك عدد من القرارات العالقة التي يتحتم على الولايات المتحدة اتخاذها قبل مهلة 4 نوفمبر

وأكد، رداً على سؤال، أنه لا يدري ما إذا كانت “العقوبات” ستطال المسؤولين في نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية إذا ما واصلوا التعامل مع إيران، وهو موضوع تنقسم الإدارة الأمريكية بشأنه بحسب تقارير وسائل إعلام أمريكية.

وكان ترامب أعلن في 8 مايو (أيار)، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع مع إيران عام 2015 لمنعها من حيازة القنبلة الذرية، معتبراً أنه شديد التساهل حيال الجمهورية الإسلامية.

وأعاد فرض كل “العقوبات الأمريكية” التي رفعت عن هذا البلد في إطار الاتفاق، بما في ذلك “العقوبات” التي تطال الشركات والبلدان الأجنبية التي تواصل التعامل مع طهران.

وعلى هذه البلدان والشركات بالتالي الاختيار ما بين استثماراتها في إيران ووصولها إلى السوق الأمريكية. وقد أمهلتها واشنطن حتى الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) للانسحاب من السوق الإيرانية، قبل دخول آخر العقوبات المتعلقة بالتحويلات المالية والنفط حيز التنفيذ.

المصدر: اخبار الان