أعلن الناطق باسم مقر العمليات في جمهورية داغستان الروسية، اليوم السبت، عن فرض نظام عملياتي لمكافحة الإرهاب في منطقتين من الجمهورية، ويجري البحث عن مسلحين .

وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” :” قرر رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في الجمهورية فرض نظام عملية مكافحة الإرهاب في أحد أجزاء منطقة بويناكسك و في كارابوداخكنتسك في داغستان”. وأشار إلى أنه يجري البحث عن مسلحين ومتواطئين معهم.

هذا ويخوض رجال أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، حربا ضد العناصر الإرهابية التابعة لعصابات التطرف المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم “داعش”والتنظيمات الإرهابية الأخرى.

المصدر: وكالة سبوتنيك