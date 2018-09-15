اقامت حركة امل مجلس عاشورائي في برج رحال اكد خلاله النائب علي خريس على مدى الإلتزام بالخط الحسيني، واثنى على الحضور الكثيف الذي تشهده النوادي الحسينية وأماكن هذه المجالس.

وقال : “ان هذه الثورة الحسينية ليست ثورة مناطقية او طائفية او زمانية بل هي مدرسة أخلاقية تعلم التربية التي نحن بأمس الحاجة اليها، واذا كنا نريد مواجهة ما يحدق بنا علينا اعتماد تربية صادقة وحقة”.

وأضاف : “ستبقى بلدة برج رحال وفية لخط ونهج الإمام الحسين وقفت بوجه الإعتداءات الإسرائيلية ومخططاتها”، محذرا من “تفشي الطائفية وإعدام المواطنية في وطننا”.

وقال “اننا نعيش ازمة حكومية علتها المكاسب الطائفية والحزبية”، مشددا على الاسراع في تشكيل الحكومة.

واردف : “علينا الا نسكت لأن الوطن ليس لحزب او طائفة او اي مكون سياسي وعلينا جميعا السعي والعمل بجدية لإنقاذ الوطن من أتون الأزمات والرهانات.”

المصدر: الوكالة الوطنية