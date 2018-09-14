صرح الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، اليوم الجمعة، بأن بلاده وقَعت مع الصين عشرات الاتفاقيات الجديدة في ختام أعمال اللجنة الثنائية المشتركة رفيعة المستوى في بكين.

وكتب مادورو في تغريدة على ” تويتر”: “بتوقيع 28 اتفاقية نؤكد طريق أحلامنا ومصالحنا المشتركة، وتنتهي الجلسة السادسة عشر للجنة رفيعة المستوى بين الصين وفنزويلا،لقد حقق بلدانا علاقات مثالية من أجل رفاهية شعبينا”.

ووفقا له، فإن الاتفاقيات الموقعة ترتبط ببرنامج إعادة بناء الاقتصاد وأهداف التنمية المشتركة بين البلدين، معربا عن تفاؤله وثقته بمستقبل التعاون بين الصين وفنزويلا”.

المصدر: سبوتنيك