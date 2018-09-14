أثار حديث وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني حول المهاجرين من إفريقيا رد فعل ساخطا من وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن الجمعة.

ففي شريط فيديو بثته اوساطه على فيسبوك، ندد سالفيني في اجتماع لوزراء الداخلية الأوروبيين بفكرة اسلبورن عن حاجة أوروبا الى المهاجرين بسبب شيخوخة سكانها.

وقال الوزير الايطالي “لدي وجهة نظر مختلفة تماما – أعتقد أنني في الحكومة، واتلقى راتبا من المواطنين، لمساعدة الشباب على البدء بإنجاب الأطفال مرة أخرى ،وليس لاقتلاع أفضل شباب أفريقيا”.

وأضاف “في إيطاليا، نشعر بالحاجة إلى مساعدة الشبان على إنجاب مزيد من الأطفال، وعدم الحصول على عبيد جدد ليحلوا محل الأطفال”.

وبدأ اسلبورن الرد قائلا “هناك سوء استخدام” لكن سالفيني قال “إذا كنتم في لوكسمبورغ بحاجة إلى هجرة جديدة، فأنني أفضل أن أبقي إيطاليا للإيطاليين وأبدأ بإنجاب الأطفال مرة أخرى”.

وسارع اسلبورن الى مقاطعته بالقول “كان لدينا عشرات الآلاف من الإيطاليين كمهاجرين في لوكسمبورغ، عملوا ليكون لديك في إيطاليا المال لأطفالك”.

ورد سالفيني أن “شخصا تلقى تربية جيدة كان سيسمح لي بإنهاء مداخلتي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية