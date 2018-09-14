فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 14-9-2018.

درعا وريفها:

ـ ضبطت الجهات المختصة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها “إسرائيلية” الصنع من مخلفات الإرهابيين خلال تمشيطها لمنطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

دير الزور وريفها:

ـ قتل 7 مسلحين من “قسد”، إثر استهدافهم بكمين من قبل مسلحي داعش، قرب حقل الأزرق النفطي بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ خرج أحد مشافي قرية الباغوز الواقعة تحت سيطرة مسلَّحي داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، عن العمل، ودمر بشكل كامل، إثر استهدافه من قبل طائرات “التحالف الدولي” ومدفعية “قسد”، كما قُتل مدنياً أيضاً على خلفية قصف الطائرات مناطق أخرى من البلدة.

الحسكة وريفها:

ـ قتل مسلحان من “قسد” وأصيب آخرون، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقلهم، قرب مدينة الشدادي في ريف الحسكة الجنوبي.

ـ شنت “قسد” حملة اعتقالات طالت عدداً من الشبان في الريف الغربي لمدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

الرقة وريفها:

ـ قتل 3 مسلحين من “قسد”، إثر انفجار عبوة ناسفة بهم، زرعها مسلحو داعش، قرب بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ـ أصيب شاب، إثر إطلاق مسلَّحي “قسد” النار عليه في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، ذلك على خلفية مشاجرة بين مدنيين و”قسد” في المدينة، أدت أيضاً إلى اعتقال مسلَّحي “قسد” لعدد من المدنيين.

ـ منعت “قسد” المدنيين من استكمال بناء منازلهم، في قرية كسرة عفان بريف الرقة الجنوبي، بحجة عدم وجود تراخيص بناء من قبل ما يسمى “بلدية الشعب” التابعة لـ “قسد”.

ـ عانى الأهالي في مخيم عين عيسى الواقع تحت سيطرة “قسد” في ريف الرقة الشمالي، من أوضاع رديئة بسبب نقص حاد في الدواء والغذاء، ومياه الشرب على وجه الخصوص.

ـ اعتقلت “قسد” اصحاب المولدات الكهربائية بعد إعلانهم الاضراب عن العمل صباح اليوم بمدينة الرقة، على خلفية فرضها عليهم تسعيرة جديدة.

حلب وريفها:

ـ استشهد طفل وأصيب ١٢ آخرين جراء سقوط قذائف صاروخية على حي شارع النيل في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الشبان، في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، لسوقهم الى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

إدلب وريفها:

ـ دخل ما يقارب الـ100 آلية عسكرية تابعة للجيش التركي إلى الأراضي السورية، ليلة امس، عبر الحدود السورية التركية في ريف إدلب الشمالي.

ـ قتل أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام”، إثر انفجار عبوة ناسفة به، زرعها مسلحون مجهولون، في محيط بلدة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ أصيب مسلحان من “هيئة تحرير الشام” إثر اطلاق مسلحين مجهولين النار عليهما، في بلدة احسم بريف إدلب الجنوبي.

ـ أختطف مسلحون مجهولون، أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام”، في قرية بسقلا بريف إدلب الجنوبي.

ـ عُثر على لغمٍ، زرعه مسلحون مجهولون، في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي.

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلَّحون مجهولون في بلدة حزانو بريف إدلب الشمالي.

حماة وريفها:

ـ قُتل وأصيب عدد من إرهابيي “جبهة النصرة” عرف منهم “خالد تيناوي” الملقب بـ “أبو عمر الدمشقي” وهو من أبرز متزعمي التنظيمات الإرهابية في المنطقة، جراء تنفيذ وحدة من الجيش السوري عملية مركزة أثناء قيامهم بعمليات التحصين على أطراف بلدة الجنابرة بريف حماة الشمالي.

ـ دمر إرهابيو “الحزب التركستاني” الأجزاء المتبقية من جسر قرية التوينة الواقع غرب قلعة المضيق بحدود 2 كم بالريف الشمالي لحماه بعد أن قاموا بزرع كميات كبيرة من المواد شديدة الانفجار في اماكن متفرقة من جسم الجسر.

المصدر: الاعلام الحربي