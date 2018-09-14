استُشهد ثلاثة فلسطينيين واصيب أكثر من ثلاثين آخرين بينهم نحو أحدى عشرة إصابة بالرصاص الحي خلال اعتداءات قوات الإحتلال على مسيرات العودة عند حدود قطاع غزة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة “أشرف القدرة” عن استشهاد فتى في الرابعة عشرة من عمره بعد اصابته برصاصة في الرأس شرق جباليا، واستُشهد شاب في الثلاثين من العمر شرق خان يونس، وأعلن أيضا عن استشهاد فلسطيني ثالث هو محمد خليل شقورة.

وتوافد الاف المواطنين باتجاه مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، في الجمعة الخامسة والعشرين من مسيرات العودة والتي حملت عنوان جمعة “المقاومة خيارنا”.

المصدر: قناة المنار