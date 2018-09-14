اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب قاسم هاشم ان “الجلسة التشريعية التي سيدعو اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد اجتماع هيئة مكتب المجلس، قبل نهاية الشهر، هي جلسة تشريعية طبيعية تتطلبها الاصول القانونية والدستورية بعيدا عن بعض التحليلات والاراء”، وتابع “هذا دور المجلس النيابي للبدء بالتشريع وعدم تكبيله فهو اساس المؤسسات”.

وقال هاشم في حديث له الجمعة “طبيعة الحكومة، أكانت فاعلة او في مرحلة تصريف اعمال، لا تحد من عمل المجلس النيابي للقيام بواجبه التشريعي في اي وقت ووفق ما يرتئيه دولة الرئيس بري وهيئة المكتب عندما تتوفر الاقتراحات والمشاريع المنجزة في المطبخ النيابي وهذا ما تفرضه الاصول الدستورية والنظام الداخلي للمجلس”.

ورأى هاشم ان “اللبنانيين ملوا من الواقع السياسي المتردي والذي زاد من حدة الازمة الاقتصادية والاجتماعية الضاغطة على اللبنانيين مع بداية الموسم الدراسي وفصل الشتاء وما قابله من اداره الظهر من الحكومة والوزراء المعنيين”، وشدد على ان “هموم الناس وقضاياهم يجب ان تكون اولوية عند الحكومة وان تقوم بواجبها سواء كانت حكومة عاملة او خارج العمل والحياة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام