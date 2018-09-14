قضى شخص وأصيب 13 آخرون بجروح جراء سقوط قذيفتي هاون أطلقهما مسلحون على أحياء سكنية في مدينة حلب شمالي سوريا، وفق مصدر في الشرطة السورية.

وقال المصدر، الخميس، إن “المجموعات المسلحة في منطقة الليرمون شمال غرب حلب أطلقت قذيفتي هاون سقطت إحداها على شارع النيل أدت إلى استشهاد شخص وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة”.

وأضاف المصدر أن “القذيفة الثانية سقطت في حي الخالدية وأدت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

فيما قال رئيس الطبابة الشرعية بحلب، هاشم شلاش إن الاستهداف أسفر عن استشهاد طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، إضافة إلى إصابة 12 شخصا نقلوا إلى مستشفيات مدينة حلب لتلقي العلاج، مشيرا إلى وجود بعض الحالات الحرجة بين المصابين، ما يزيد من احتمال ارتفاع عدد الضحايا.

وتسبب القصف بأضرار مادية كبيرة لحقت بالمباني المجاورة، واحتراق عدد من السيارات التي كانت مركونة في المنطقة.

المصدر: وكالة سبوتنيك