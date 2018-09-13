عقدت كتلة “نواب الارمن” اجتماعها الدوري برئاسة الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاكوب بقرادونيان وحضور النائبين هاكوب ترزيان والكسندر ماطوسيان ووزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال اواديس كيدانيان.

وتوقف المجتمعون “بقلق عميق عند موضوع تشكيل الحكومة وما يرافقها من تصريحات ومواقف سياسية تؤدي الى إثارة جو من عدم الارتياح في الاوساط الشعبية والتي ترمى بثقلها على الاوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية”.

وأعرب المجتمعون عن “تقديرهم للكلمة التي القاها فخامة رئيس البلاد امام البرلمان الاوروبي والذي وضع المجتمع الدولي امام الواقع الذي يعانيه لبنان والتحديات التي تواجهها”، وأثنى على “كلام معالي وزير الخارجية في الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية الدول العربية”.

وناقش المجتمعون “الاوضاع المعيشية الصعبة وخصوصا مع بداية السنة الدراسية وتداعيتها على الاسر اللبنانية، من جهة، واوضاع المؤسسات التربوية والعاملين في القطاع التربوي، من جهة ثانية”، وابدوا “خشيتهم مما يعانيه القطاع الصحي والازمة التي يواجهها الكثير من اللبنانيين في موضوع الدواء والاستشفاء الذي هو حق من المفترض ان يؤمن من خلال وزارة الصحة بخطوات استثنائية”.

وتطرق اعضاء الكتلة الى “اوضاع النازحين السوريين والخطوات المتخذة لتأمين عودتهم الى ديارهم”. ودعا المجتمعون “السلطات المعنية الى الحفاظ على حقوق اللبنانيين ولا سيما في الاطار الامني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام