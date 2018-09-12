أعلنت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي الاربعاء أن القيادة الفلسطينية تدرس إمكانات الرد على الاجراءات الاميركية التي استهدفت الفلسطينيين خلال الفترة الاخيرة، واصفة هذه الاجراءات بأنها “هجوم شامل على حقوق الفلسطينيين”.

وقالت عشراوي في لقاء مع الصحافيين في رام الله “لاول مرة تتبنى الادارة الاميركية بالجملة جميع مواقف اليمين الإسرائيلي العنصري الاكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل، ولم تتبن هذه الادارة المواقف فقط كمدافعة بل كمنفذة”.

وأضافت المسؤولة الفلسطينية “نحن في مرحلة حرجة للغاية، إنه هجوم شامل على حقوق الفلسطينيين وعلى مكونات السلام، وقد وصل الوضع الى أدنى نقطة منذ عام 1948”.

وذهبت عشراوي الى حد القول “أن هذه الادارة تنفذ علنا سياسة لن تنفذها إسرائيل حتى لوحدها”. وأوضحت عشراوي أن القيادة الفلسطينية “تدرس إمكانية الرد على عقوبات الولايات المتحدة، بما في ذلك وقف التعاون الأمني”، مضيفة “إنها جزء من بين الخطوات المحتملة التي نفكر فيها”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية