أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن “المقاومة الفلسطينية ما تزال تسجل في كل مرحلة حضورها وبطولاتها وإنجازاتها”، وشددت على أن “تجربة دحر المحتل يجب وجوبا وطنيا أن تنتقل إلى الضفة الغربية لدحر المحتل عنها”.

وأوضح الفصائل في المؤتمر الصحفي للغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بغزة في ذكرى اندحار الاحتلال عن قطاع غزة الأربعاء “تمسك فصائل المقاومة بإرث الشهداء ووصيتهم في الدفاع عن أرضنا والحفاظ عليها والتمسك بسلاحها”.

ولفتت الفصائل الى ان “أي مشاريع تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني مصيرها الفشل والسقوط والاندحار”، وقالت “هذه الذكرى تضعنا أمام حقيقة راسخة بأن أم الشرعيات هي المقاومة التي قدمت هذا الإنجاز التاريخي النادر”، وتابعت “كل شرعية مزعومة تتجاوز المقاومة لا تمثل شعبنا ولن يكتب لها النجاح بالبلوغ في آماله وتطلعاته”.

وأضافت الفصائل ان “المقاومة التي نحتت في الصخر وأوجدت الإمكانات عام 2005 تمتلك اليوم عشرات الأضعاف من الإمكانات التي تشكل هاجسا ورعبا للعدو”، وتابعت “نؤكد من جديد جاهزيتنا في فصائل المقاومة لرد أي عدوان عن شعبنا بكل ما نملك من الوسائل والإمكانات”.

ودعت الفصائل إلى “إطلاق يد المقاومة والشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ليؤخذ دوره ومكانه الطبيعي في مواجهة الاحتلال وكنسه عن الضفة الغربية المحتلة”، وشددت على أن “الرد العملي على كل الصفقات المشبوهة والمخططات الخطيرة لتصفية قضيتنا هو إطلاق يد شعبنا”.

المصدر: فلسطين اليوم