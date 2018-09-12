أكد مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في نوفمبر المقبل، أما نحن فما زلنا ندرس هذا الأمر.

وقال أوشاكوف ردا على سؤال بشأن خطط بوتين لزيارة باريس: “لا توجد بعد مثل هذه الخطط، “، ولم يتخذ بعد قرار حول الزيارة في نوفمبر المقبل.

وفي حديث حول إمكانية عقد لقاء بين بوتين وترامب في باريس، أكد أوشاكوف أنه “سمع بأن ترامب قبل الدعوة”، مضيفا “أما نحن فلا زلنا ندرسها، ولدينا وقت كاف”.

وأعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، مطلع الشهر الجاري، أنه ليس من المعروف بعد ما إذا كان الزعيمان سيشاركان في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 نوفمبر المقبل.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، عقدا أول قمة ثنائية رسمية لهما في هلسنكي في 16 يوليو الماضي، ناقشا خلالها الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا، والمواضيع الدولية الراهنة، بالإضافة إلى الانتشار النووي ومزاعم تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

المصدر: وكالات