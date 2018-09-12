تعهد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الذكرى الـ17 لهجمات 11 سبتمبر 2011، بأنه سيفعل كل ما هو ممكن لمنع تعرض الولايات المتحدة لأي عمليات إرهابية.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء خلال مراسم إحياء ذكرى أحداث 11 سبتمبر جرت في مدينة شانكسفيل بولاية بنسيلفانيا: “إنني بصفة القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية سأفعل كل شيء ضروري لمنع تعرض الولايات المتحدة لأي هجمات إرهابية”.

وتمثل هجمات 11 سبتمبر من العام 2011 أكبر عملية إرهابية ضربت الولايات المتحدة على مدى تاريخها، ونفذت على يد مجموعة من عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي سيطرت على عدة طائرات ركاب ووجهتها إلى مبنيي مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك الأمريكية ومقر البنتاغون، مما أودى بحياة أكثر من 3000 شخص.

المصدر: وكالات