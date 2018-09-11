خرج أبناء محافظة حجة، اليوم الثلاثاء، في مسيرة مسلحة حاشدة جابت شوارع المدينة تنديداً باستمرار جرائم العدوان السعودي الامريكي بحق أبناء الشعب اليمني، واستنكاراً للحرب الاقتصادية وسياسة التجويع التي يمارسها العدوان ومرتزقته. وفي المسيرة ألقيت عدد من الكلمات التي دعت الجميع إلى تكثيف الجهود للتحشيد إلى الجبهات لمساندة أبطال الجيش واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر المؤزر.

وأشارت الكلمات التي ألقيت إلى أن الحرب الاقتصادية لتحالف العدوان لن تزيد الشعب اليمني إلا قوة وصلابة في مواجهة غطرسة العدوان والذي استعمل الحرب الاقتصادية كآخر اوراقه ضد أبناء الشعب اليمني .

فيما أكدت قبائل حجة خلال المسيرة المسلحة استمرارها في التعبئة والتحشيد للجبهات، وخاصة جبهة الساحل الغربي، وتقديم المساندة والدعم الجيش واللجان الشعبية عبر الاستمرار في رفد الجبهات بالقوافل المالية والغذائية رغم المؤامرة الاقتصادية. واستنكرت قبائل حجة التواطؤ المخزي للأمم المتحدة مع هذه المؤامرة التي يظن بها الأمريكي أنه سيركع الشعب اليمني بعد عجزه التقدم في الجبهة العسكرية.

وحمل بيان صادر عن المسيرة دول العدوان مسؤولية تداعيات اللعب بالورقة الاقتصادية وتدهور العملة المحلية، داعياً أحرار العالم والمنظمات الدولية والإنسانية والإغاثية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني ومظلوميته، والعمل على إيقاف العدوان ورفع الحصار.

شارك في المسيرة عدد من قيادات السلطة المحلية والتنفيذية، وعدد من قيادات ومنتسبي المؤسسة الأمنية والعسكرية والشخصيات الاجتماعية والمشائخ والأعيان بمحافظة حجة.

المصدر: المسيرة نت