أعرب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الثلاثاء عن دعمه للتقارب بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون، على ما أعلن دبلوماسي ياباني، في وقت تدرس واشنطن إمكانية عقد لقاء جديد بين الرجلين.

وقال متحدث باسم الخارجية اليابانية إن آبي كرر دعمه “للاتفاق بين الرئيس ترامب والزعيم كيم خصوصا التزام زعيم كوريا الشمالية بنزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية”.

والتقي آبي رئيس وزراء كوريا الجنوبية لي ناك-يون على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، تضمن جدول أعماله مناقشة الجهود الدبلوماسية الأخيرة للحد من البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية تاكيشي اوسوغا “موقفنا هو أن الأسرة الدولية يجب أن تدفع كوريا الشمالية بشكل كامل وعلى وجه السرعة لتنفيذ التزامه (كيم) لترامب”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية