شنت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، عملية هجومية على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في محافظة لحج، فيما استهدفت المدفعية تجمعاتهم بالساحل الغربي والجوف. وأفاد مصدر عسكري أن مجاهدي الجيش واللجان الشعبية شنوا عملية هجومية على مواقع المنافقين في الشريجة بكرش محافظة الجوف، ما أدى إلى مصرع وجرح أعداد منهم.

وفي الساحل الغربي، قصفت قوة الإسناد المدفعي بكثافة على مواقع المنافقين غرب وجنوب التحيتا بالساحل الغربي. وفي محافظة الجوف استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المنافقين في جبهة الغيل محققة اصابات مباشرة في صفوفهم.

يأتي ذلك في سياق معركة التنكيل التي يخوضها مجاهدو الجيش واللجان الشعبية ضد العدوان ومرتزقته في مختلف جبهات القتال.

المصدر: المسيرة نت