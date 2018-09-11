اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني على جهود البرلمان وسائر المسؤولين في البلاد لاجتياز الظروف الاقتصادية الراهنة بقوة واقتدار.

جاء ذلك في تصريح ادلى به لاريجاني اليوم الثلاثاء خلال ملتقى وطني اُقيم بمحافظة فارس (جنوب) بمناسبة حلول ذكري عاشوراء الحسينية (ع).

واردف رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ان الاستقرار الذي تنعم بها ايران اليوم مرهون بصمود ومقاومة الشعب في مواجهة هذه الظروف والمرحلة الحساسة؛ داعيا الجميع الى تظافر الجهود لحل المعضلات وتقويض اثار الضغوط المفروضة علي البلاد.واكد ان التماسك والوحدة الوطنية ستبدّد آمال الاعداء وتدخل اليأس في قلوبهم.

المصدر: وكالة ارنا