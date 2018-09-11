ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحاري في ننغرهار إلى 32 ضحية و128 جريحاً (الشرطة الافغانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 11 2018 - 16:34
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رئيس الجمهورية ميشال عون يلقي كلمة في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة العادية للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ
الرئيس عون: نرفض ربط عودة النازحين السوريين بالحل السياسي ونسعى لتأمين العودة الكريمة والآمنة لهم
الرئيس عون: المجتمع الدولي لم يتحمل مسؤولياته لدعم لبنان في التخفيف من تأثير النزوح السوري عليه
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض: هناك تقدم بعملية مكافحة تلوث نهر الليطاني ونحضّر لعقد مؤتمر حول القضية
النائب نواف الموسوي محذراً من تفاقم أزمة التغذية الكهربائية في صور: سنضطر إلى إتخاذ الخطوات المناسبة لحماية مصالح أهلنا
قائد قوات الدفاع الجوي الصهيوني: "إسرائيل" ستواجه في الحرب المقبلة إستعمالاً واسعاً للطائرات المسيرة المختلفة ضدها
قائد قوات الدفاع الجوي الصهيوني: جزء من الصواريخ سيسقط في تل أبيب ومنظومات دفاعنا لن تستطيع منعها
رئيس الحكومة الصهيونية الأسبق إيهود باراك: أشعر بالقلق لأن إسرائيل دخلت في حال من التيه
مركز المصالحة الروسي: وصول فرق تصوير لعدة قنوات شرق أوسطية وقناة امريكية الى جسر الشغور لتصوير هجوم كيميائي مزعوم
مركز المصالحة الروسي: سيناريو الهجمات الكيميائية في سوريا يفترض تقديم المساعدة للمدنيين من قبل الخوذ البيضاء
المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيراني: إيران تسعى إلى تفادي كارثة إنسانية في محافظة إدلب السورية
الجيش السوري يدمر منصات إطلاق صواريخ للارهابيين ويقضي على أعداد منهم بريف حماه الشمالي
مصادر يمنية: عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع المرتزقة شمال وجنوب مدينة حيس في الساحل الغربي
25 قتيلا وعشرات الجرحى في هجوم انتحاري استهدف متظاهرين قرب جلال اباد في شرق أفغانستان
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
ارتفاع حصيلة الاعتداء الانتحاري في ننغرهار إلى 32 ضحية و128 جريحاً (الشرطة الافغانية)
منذ 13 mins
11 September، 2018
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