دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي ان الثلاثاء نظيره الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى اتخاذ قرار جريء بشأن السلاح النووي.

وقال مون في اجتماع لحكومته إن “إخلاء شيه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بالكامل قضية يجب أن تتم تسويتها أساسا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عبر المفاوضات”.

وأضاف مون “لكن بانتظار تنشيط المفاوضات والاتصالات بين الشمال والولايات المتحدة علينا التحرك كوسطاء بينهما”، وتابع أن “الرئيس ترامب والرئيس كيم طلبا مني القيام بهذا الدور”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية